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Тренер Жулин: Есть риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство

Тренер Жулин: Есть риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство

Возможность сохранить российских фигуристов в стране остается только при условии их возвращения на соревнования международного уровня, считает серебряный призер Олимпиады 1994 года в танцах на льду, тренер по фигурному катанию Александр Жулин.

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