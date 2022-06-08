Тренер Жулин: Есть риск, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство

Возможность сохранить российских фигуристов в стране остается только при условии их возвращения на соревнования международного уровня, считает серебряный призер Олимпиады 1994 года в танцах на льду, тренер по фигурному катанию Александр Жулин.
Возможность сохранить российских фигуристов в стране остается только при условии их возвращения на соревнования международного уровня, считает серебряный призер Олимпиады 1994 года в танцах на льду, тренер по фигурному катанию Александр Жулин.
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