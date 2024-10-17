«Мы обладаем неограниченной мощью». Генерал КСИР заявил о наличии у Ирана оружия более мощного, чем ядерное

Иран обладает секретными и гораздо более мощными вооружениями, чем ядерное оружие. Об этом заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами, пишет агентство Asriran.
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