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Заммэра Ракова: число участниц проекта «Стану мамой» за год выросло в два раза

Заммэра Ракова: число участниц проекта «Стану мамой» за год выросло в два раза

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в рамках проекта «Стану мамой» за два года 450 тысяч москвичек прошли исследование на антимюллеров гормон (АМГ) и получили возможность оценить свой репродуктивный потенциал.

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