Заммэра Ракова: число участниц проекта «Стану мамой» за год выросло в два раза

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в рамках проекта «Стану мамой» за два года 450 тысяч москвичек прошли исследование на антимюллеров гормон (АМГ) и получили возможность оценить свой репродуктивный потенциал.