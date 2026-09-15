Заммэра Ракова: число участниц проекта «Стану мамой» за год выросло в два раза

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в рамках проекта «Стану мамой» за два года 450 тысяч москвичек прошли исследование на антимюллеров гормон (АМГ) и получили возможность оценить свой репродуктивный потенциал.
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