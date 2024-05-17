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«Ъ»: Шойгу не пускали на переговоры Путина и Си Цзиньпина из-за пропуска

В Китае секретаря Совета безопасности РФ, бывшего министра обороны Сергея Шойгу не сразу пропустили в Дом народных собраний (китайский парламент) для участия в переговорах главы российского государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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