Власти согласились запретить использование самокатов детьми младше 16 лет

Кроме того, для езды на них придется получать права Власти готовы увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также обязать людей получать права для управления подобными транспортными средствами и запретить СИМ передвигаться по тротуарам и проезжей части.