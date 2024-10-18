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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Власти согласились запретить использование самокатов детьми младше 16 лет

Власти согласились запретить использование самокатов детьми младше 16 лет

Кроме того, для езды на них придется получать права Власти готовы увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также обязать людей получать права для управления подобными транспортными средствами и запретить СИМ передвигаться по тротуарам и проезжей части.

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