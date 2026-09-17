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Медведь-убийца снова вышел на охоту: в иркутской тайге погибли двое мужчин

Представьте: трое друзей из Киренска, полные энтузиазма, отправляются в лес за ягодами и грибами. Вечерний воздух наполнен запахом хвои, а настроение — самое приподнятое.

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