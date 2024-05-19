Штурмовики Су-25 ударили неуправляемыми ракетами по замаскированной технике ВСУ

скриншот видео Штурмовые самолеты Су-25 нанесли удар по замаскированной военной технике и боевикам ВСУ в зоне проведения спецоперации, которая находится под ответственностью группировки российский войск "Центр".
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