«Мое оружие - гаечные ключи»: как специалисты-ремонтники работают с техникой из зоны СВО

Минобороны РФ опубликовало кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений Центрального военного округа (ЦВО), которые пополнились мобилизованными военнослужащими и выполняют задачи в ходе проведения специальной военной операции.
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