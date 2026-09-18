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Ле Пен о Мбаппе, скрывшем надпись о Сеуте: «Это поддержка поведения мигрантов. Если привержен суверенитету одного народа, должен быть привержен суверенитету и других»

Марин Ле Пен высказалась вокруг скандального инцидента вокруг Килиана Мбаппе. Перед матчем 6-го тура Ла Лиги « Эльче » – «Реал» (2:3) футболисты команд вышли на поле в белых футболках с надписью Todos somos Caballas (дословно с испанского – «Все мы – скумбрии») – это фраза, которая означает «Все мы – жители Сеуты».

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