Ле Пен о Мбаппе, скрывшем надпись о Сеуте: «Это поддержка поведения мигрантов. Если привержен суверенитету одного народа, должен быть привержен суверенитету и других»

Марин Ле Пен высказалась вокруг скандального инцидента вокруг Килиана Мбаппе. Перед матчем 6-го тура Ла Лиги « Эльче » – «Реал» (2:3) футболисты команд вышли на поле в белых футболках с надписью Todos somos Caballas (дословно с испанского – «Все мы – скумбрии») – это фраза, которая означает «Все мы – жители Сеуты».