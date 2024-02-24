Стали известны обстоятельства смерти Вячеслава Лебедева, руководившего Верховным судом 34 года

Сегодня на 81-м году жизни скончался заслуженный юрист России Вячеслав Лебедев.Как сообщают источники, причиной смерти председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последнее время.
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