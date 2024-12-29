Что кандидат в канцлеры ФРГ заявил о европейских миротворцах в Украине

Кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц призвал быстрее установить мир в Украине и заявил, что отправку европейских миротворцев нужно согласовать с Россией.
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