На Магнитогорской в ночь на 1 января подожгли вышку сотовой связи, а на Металлистов шкаф троллейбусной сети.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Магнитогорской в ночь на 1 января подожгли вышку сотовой связи, а на Металлистов шкаф троллейбусной сети.