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Число пропавших без вести в украинском конфликте достигло 275 тысяч человек

Число пропавших без вести в украинском конфликте достигло 275 тысяч человек

Число пропавших без вести с начала конфликта на Украине достигло 275 тысяч человек. Об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер в интервью газете «Ведомости».

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