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Клубное ТВ «Реала» после игры с «Валенсией»: «Мы победили грязную Ла Лигу. Только мы можем справиться с целой системой»

Напомним, в пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

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