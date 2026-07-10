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Нагучев о реакции Генича после невыигрыша приза лучшему комментатору: «Мы давно дружим, чтобы я близко к сердцу это принимал или хоть немного переживал»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о реакции Константина Генича по итогам премии «WINLINE Герои РПЛ».

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