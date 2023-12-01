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Медведева о премьере фильма о себе: «Первые минуты были самыми тяжелыми. Хотелось убежать»

Премьера фильма «Медведева против Медведевой» прошла 19 ноября в кинотеатре «Октябрь» в Москве.  — Поздравить вас с премьерой фильма пришли Илья Авербух и Роман Костомаров с женами.

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