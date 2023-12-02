Столтенберг раскритиковал европейские страны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал политику стран Европы, состоящих в альянсе. По его словам, многие их них руководствуются только своими узкими национальными интересами и мешают расширению производства вооружений.
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