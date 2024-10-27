Лавров: Путин рассказал Си Цзиньпину об отказе Зеленского от переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани привёл факты отказа Владимира Зеленского от переговоров.
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