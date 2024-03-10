Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    Когда то был нормальным артистом и человеком, а сейчас полное дерьмо и придурок!Актер Джигурда на...
  • Михаил Гринжук
    Да всем плевать на его условия. Войдут французы на украину и тут же получат тоже что и наполеон.Надеюсь могил накопат...Постпред Крыма Му...
  • Валерий Бирюков
    А с чего это вдруг - "оговорился"? О чём думал, то и сказал.Байден оговорился...

Генерал ВСУ Мельник исчез после призыва укрыться от взрыва в Харькове 17 февраля

Генерал ВСУ Мельник исчез после призыва укрыться от взрыва в Харькове 17 февраля

Генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона украинской армии Сергей Мельник с позывным Марсель исчез после того, как призвал в социальных сетях прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги, прозвучавшей в Харькове 17 февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх