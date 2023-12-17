Австрия поддерживает 12‑й пакет антироссийских санкций ЕС: в чем причина?

Вена одобрила 12-й пакет антироссийских санкций ЕС после исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сайт украинского правительства и дипломата из ЕС.
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