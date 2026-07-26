Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Четыре мирных жителя погибли в результате удара украинских дронов

Четыре мирных жителя погибли в результате удара украинских дронов

В Никитовском районе Горловки произошёл трагический инцидент, унёсший жизни четырёх мирных граждан. Беспилотник ВСУ нанёс удар по жилому сектору, в результате чего погибли люди, находившиеся в зоне поражения.

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