Четыре мирных жителя погибли в результате удара украинских дронов

В Никитовском районе Горловки произошёл трагический инцидент, унёсший жизни четырёх мирных граждан. Беспилотник ВСУ нанёс удар по жилому сектору, в результате чего погибли люди, находившиеся в зоне поражения.
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