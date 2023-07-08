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Баширов предложил дать «плохой» ответ на передачу Украине кассетных боеприпасов

Баширов предложил дать «плохой» ответ на передачу Украине кассетных боеприпасов

Российский политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале предложил «плохой» ответ на передачу Украине кассетных боеприпасов.

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