«Зеленскому лучше немедленно остановиться», — Полное заявление Трампа (ВИДЕО)

Президент США заявил, что Украина может продолжать любые действия против России, кроме атак на нефтеперерабатывающие заводы, поскольку они создают проблемы для мирового топливного рынка.
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