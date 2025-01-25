В России запустили первый в мире автоматизированный вертопорт  

Российский вертопорт / © пресс-служба НТИ По словам генерального директора компании «Русдронопорт» Николая Ряшина, в мире еще никто не сделал дронопорт под беспилотник вертолетного типа сопоставимого размера с грузоподъемностью дрона семь килограммов.
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