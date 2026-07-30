В России предлагают ограничить анонимный доступ к интернету

Анонимность в Сети фактически способствует вербовке подростков и распространению противоправного контента, а верификация позволит оперативно выявлять нарушителей Депутат Андрей Свинцов в беседе с газетой "Взгляд" выразил тревогу относительно анонимности в интернете, считая, что она способствует вербовке несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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