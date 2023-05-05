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Павелски – 2-й в истории игрок старше 35 лет с 5 голами за 2 матча одного плей-офф НХЛ

Джо Павелски забросил победную шайбу в матче с «Сиэтлом» (4:2, 1-1) во 2-м раунде Кубка Стэнли. 38-летний форвард «Далласа» стал вторым в истории плей-офф игроком старше 35 лет, забившим 5 голов на отрезке в две игры в одном розыгрыше.

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