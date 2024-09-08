Роберто Мартинес: «Роналду – потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него»

«Криштиану в хорошей форме. Идет сентябрь, он провел три игры и забил за клуб. Но нам нужно защищать наших игроков, Криштиану не может провести два матча по 90 минут.
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