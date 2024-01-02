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Тимати поддержал решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах

Тимати поддержал решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах

Президентские выборы проведут в марте следующего года Рэпер Тимати выступил в поддержку решения о выдвижении Путина на выборы и заявил, что его позиция не поменялась с момента участия в первом агитационном ролике в 2012 году.

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