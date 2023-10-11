Квартиру Зеленского в Крыму выставили на аукционе за 24,6 млн рублей

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия в Крыму выставили на продажу. Национализированная жилплощадь будет продаваться путем открытого аукциона, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.