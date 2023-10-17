Внук Пола Маккартни встречается с дочерью основателя Microsoft Фиби Гейтс

Дочь Билла Гейтса опубликовала в соцсетях фотографию с внуком Пола Маккартни. Фото: из открытых источников Daily Mail сообщает, что на снимке 21-летняя Фиби Гейтс позирует с 24-летним Артуром Дональдом на балконе на фоне Эйфелевой башни.
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