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Калужские новости

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В Калужской области подрядчика оштрафовали за не отремонтированную в срок дорогу

В Калужской области подрядчика оштрафовали за не отремонтированную в срок дорогу

В Дзержинском районе подрядчика привлекли к административной ответственности за сорванные сроки выполнения работ в рамках муниципального контрактаВ Дзержинском районе подрядчика привлекли к административной ответственности за сорванные сроки выполнения работ в рамках муниципального контракта.

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