В Калужской области подрядчика оштрафовали за не отремонтированную в срок дорогу

В Дзержинском районе подрядчика привлекли к административной ответственности за сорванные сроки выполнения работ в рамках муниципального контрактаВ Дзержинском районе подрядчика привлекли к административной ответственности за сорванные сроки выполнения работ в рамках муниципального контракта.