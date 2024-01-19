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WP: Хейли ради победы на праймериз в Нью-Гемпшире усилила борьбу с Трампом

WP: Хейли ради победы на праймериз в Нью-Гемпшире усилила борьбу с Трампом

Никки Хейли, претендующая на выдвижение на выборах президента Соединенных Штатов от Республиканской партии, ради победы на праймериз в Нью-Гемпшире 23 января усилила борьбу со своим соперником Дональдом Трампом.

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