WP: Хейли ради победы на праймериз в Нью-Гемпшире усилила борьбу с Трампом

Никки Хейли, претендующая на выдвижение на выборах президента Соединенных Штатов от Республиканской партии, ради победы на праймериз в Нью-Гемпшире 23 января усилила борьбу со своим соперником Дональдом Трампом.
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