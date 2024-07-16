Генеральная уборка необходима не только в доме.

И в мыслях, и в жизни, и в теле.Но поговорим сейчас именно про генеральную уборку организме. Тусклая кожа, высыпания, слабый иммунитет и постоянное чувство усталости – все это может быть следствием токсинов, которые со временем накапливаются у каждого из нас.