Вчерашний день дал нагляднейшую иллюстрацию того, как выглядит процесс распада глобальной гегемонии США.
США выбирают между позором и войной
Комментарии
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ЕШ
Елена Шевченко
Вообще-то по конвенции Монтре, если не ошибаюсь, во время военных конфликтов в Черное море не могут входить военные корабли стран, не относящихся к данному региону.
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10 час.
Александр
Так точно!
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1 час.
М
Мария
Однако, шустрый бабец. На Украине получилось. Печеньки сработали. Теперь в поисках очередных кастрюлеголовых пиндосня мечется по всему миру. Где-то , да вдруг опять получится. Это у них называется "внедрить демократию".
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47 мин.
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