США выбирают между позором и войной

Вообще-то по конвенции Монтре, если не ошибаюсь, во время военных конфликтов в Черное море не могут входить военные корабли стран, не относящихся к данному региону.

М

Мария

Однако, шустрый бабец. На Украине получилось. Печеньки сработали. Теперь в поисках очередных кастрюлеголовых пиндосня мечется по всему миру. Где-то , да вдруг опять получится. Это у них называется "внедрить демократию".