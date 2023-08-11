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США выбирают между позором и войной

США выбирают между позором и войной

Вчерашний день дал нагляднейшую иллюстрацию того, как выглядит процесс распада глобальной гегемонии США.

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Комментарии
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ЕШ
Елена Шевченко
Вообще-то по конвенции Монтре, если не ошибаюсь, во время военных конфликтов в Черное море не могут входить военные корабли стран, не относящихся к данному региону.
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10 час.
Александр
Так точно!
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1 час.
М
Мария
Однако, шустрый бабец. На Украине  получилось. Печеньки сработали. Теперь в поисках очередных кастрюлеголовых пиндосня мечется по всему миру. Где-то , да вдруг опять получится. Это у них называется &quot;внедрить демократию&quot;.
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47 мин.

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