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Глава украинской партии «Батькивщина» назвала «преступлением» новый закон о мобилизации

Глава украинской партии «Батькивщина» назвала «преступлением» новый закон о мобилизации

Ожидается, что уже через несколько дней украинский парламент будет голосовать за скандальный законопроект о мобилизации, который власти страны внесли в Раду еще в конце декабря прошлого года, но потом были вынуждены забрать на доработку.

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