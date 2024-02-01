Глава украинской партии «Батькивщина» назвала «преступлением» новый закон о мобилизации

Ожидается, что уже через несколько дней украинский парламент будет голосовать за скандальный законопроект о мобилизации, который власти страны внесли в Раду еще в конце декабря прошлого года, но потом были вынуждены забрать на доработку.
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