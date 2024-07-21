Трамп назвал удобного противника на выборах США

Трамп выразил желание конкурировать на выборах президента США с Уитмер Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, кого бы хотел видеть своим противником в рамках кампании.
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