РИА Новый день

217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    "...Атаки на законные военные цели вне Украины являются частью ее самообороны. Что касается характера нападении, я пр...Лондон поддержал ...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Этого эрнеста и клеймо на дыбуСкандал! Зюганов ...
  • Владимир Соколов
    Интересно, а если бы ИРА по центру Лондона врезала? А, ну это же другое...Лондон поддержал ...

У четырех алкоголиков из Салехарда отобрали права

У четырех алкоголиков из Салехарда отобрали права

Прокуратура Салехарда в ходе проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения выявила, что 4 местных жителя состоят на учёте у врача-нарколога с диагнозом «Алкоголизм», при этом имеют водительское удостоверение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх