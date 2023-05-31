У четырех алкоголиков из Салехарда отобрали права

Прокуратура Салехарда в ходе проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения выявила, что 4 местных жителя состоят на учёте у врача-нарколога с диагнозом «Алкоголизм», при этом имеют водительское удостоверение.
Прокуратура Салехарда в ходе проверки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения выявила, что 4 местных жителя состоят на учёте у врача-нарколога с диагнозом «Алкоголизм», при этом имеют водительское удостоверение.
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