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Царьград

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Цифровой рубль с 2026 года: банки открывают кошельки без комиссий

Цифровой рубль с 2026 года: банки открывают кошельки без комиссий

С 1 сентября 2026 года российские банки начали открывать клиентам кошельки для цифрового рубля, а в крупных торговых сетях появилась возможность расплачиваться новой формой национальной валюты.

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