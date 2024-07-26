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Царьград

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Ереван увильнул от ответа на вопрос о США: Кто платит, тот и заказывает музыку?

Ереван увильнул от ответа на вопрос о США: Кто платит, тот и заказывает музыку?

В МО Армении, говоря об учениях с США, сообщили, что каждая сторона сама оплатила свои расходы24 июля в Армении завершились армяно-американские учения "Eagle Partner 2024".

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