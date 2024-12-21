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«Недоносок понимает, он никому не нужен»: Медведев о реакции Зеленского на слова Путина об «Орешнике»

«Недоносок понимает, он никому не нужен»: Медведев о реакции Зеленского на слова Путина об «Орешнике»

Владимир Зеленский решил «показать свою крутость» в публичных оскорблениях не потому, что «нервишки сдали» после слов президента России Владимира Путина про дуэль «Орешника» в Киеве, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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