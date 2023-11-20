Fidelity Investments подала заявку на спотовый Ethereum-ETF

Компания Fidelity Investments подала заявку в SEC на регистрацию нового биржевого фонда. Это спотовый Ethereum-ETF, который, как планируется, будет торговаться на бирже Cboe BZX с использованием тикера ETHF.
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