Кардиологи назвали зелень, которая помогает работе сердца

Их рекомендуется употреблять людям особенно преклонного возраста.Кардиологи выяснили, что включение в рацион ранних весенних овощей, особенно богатых зелеными листьями, оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
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