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Рогов рассказал о попытках ВСУ прорвать линию обороны в Каменском

Рогов рассказал о попытках ВСУ прорвать линию обороны в Каменском

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Планы ВСУ прорвать линию обороны в селе Каменское на берегу Днепра потерпели фиаско, противник остановлен, его начали оттеснять, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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