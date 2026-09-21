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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беверли считает, что добился с «Клипперс» большего, чем Пол, Харден и Уэстбрук: «Вы просто не разбираетесь в баскетболе»

Бывший игрок «Клипперс» Патрик Беверли рассказал, в чем превосходит знаменитых разыгрывающих Криса Пола , Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука .

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