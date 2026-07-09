DOJ Warns State Election Officials Can Be Charged Over Noncitizen Voting Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, The Department of Justice (DOJ) has sent letters to election officials across the country, warning them that they could be charged if they let noncitizens receive ballots or vote in elections.
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