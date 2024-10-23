Правительство решило, но что направит бюджет Поморья в 2025 году

Региональные власти одобрили проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В следующем году ожидается, что налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета составят 104,1 миллиарда рублей.
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