Взрывы разбудили жителей региона: Самарская область подверглась атаке вражеских БПЛА, один человек погиб, четверо пострадали

Взрывы разбудили жителей региона: Самарская область подверглась атаке вражеских БПЛА, один человек погиб, четверо пострадалиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки ВСУ по территории региона погиб один человек.