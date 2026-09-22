Взрывы разбудили жителей региона: Самарская область подверглась атаке вражеских БПЛА, один человек погиб, четверо пострадали

Взрывы разбудили жителей региона: Самарская область подверглась атаке вражеских БПЛА, один человек погиб, четверо пострадалиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки ВСУ по территории региона погиб один человек.
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