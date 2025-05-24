Венгрия может остаться без права голоса: важное решение будет обсуждаться в Совете ЕС на днях на восьмом слушании Ольга БезродняяСовет Европейского Союза рассмотрит вопрос о лишении Венгрии права голоса на своем восьмом слушании, запланированном на 27 мая.