"Что за страна, позорище!": Взрослые идут стенка на стенку. Зуммеры готовы сдать Россию

Последние 20 лет были, объективно, самыми сытыми в России. Экономика крепла после 90-х, рос уровень свободы, гласности и на этом фоне выросло новое поколение русских граждан, считающих, что государство "навязало" им и войну, и патриотизм, и любые обязанности, закреплённые законодательством.
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