Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван
    Сон блокирует нежелательные воспоминание: (воспоминаниЯ)Сон блокирует неж...
  • Юрис Хартманис
    Хочется обосать этого клоунаУкраинского депут...
  • Валерий Путря
    нынешний "алиев" (выпускник МГИМО) - всего лишь пыль, жалкое подобие в сравнении с его отцом, Гейдаром. Он никогда ни...Алиев резко выска...

"Что за страна, позорище!": Взрослые идут стенка на стенку. Зуммеры готовы сдать Россию

"Что за страна, позорище!": Взрослые идут стенка на стенку. Зуммеры готовы сдать Россию

Последние 20 лет были, объективно, самыми сытыми в России. Экономика крепла после 90-х, рос уровень свободы, гласности и на этом фоне выросло новое поколение русских граждан, считающих, что государство "навязало" им и войну, и патриотизм, и любые обязанности, закреплённые законодательством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх