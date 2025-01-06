"Что за страна, позорище!": Взрослые идут стенка на стенку. Зуммеры готовы сдать Россию

Последние 20 лет были, объективно, самыми сытыми в России. Экономика крепла после 90-х, рос уровень свободы, гласности и на этом фоне выросло новое поколение русских граждан, считающих, что государство "навязало" им и войну, и патриотизм, и любые обязанности, закреплённые законодательством.