Появилось видео, как авто снесло лоток с корюшкой в Колпино и едва не задавило продавца

Очевидцы рассказали, что молодой водитель, который был за рулем Mazda, сам вызвал дорожную полицию. Красная иномарка, зарегистрированная на 54-летнюю женщину, попала в аварию на пересечении Тверской и Ремизова улиц в Колпинском районе Петербурга.