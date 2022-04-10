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Появилось видео, как авто снесло лоток с корюшкой в Колпино и едва не задавило продавца

Очевидцы рассказали, что молодой водитель, который был за рулем Mazda, сам вызвал дорожную полицию. Красная иномарка, зарегистрированная на 54-летнюю женщину, попала в аварию на пересечении Тверской и Ремизова улиц в Колпинском районе Петербурга.

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